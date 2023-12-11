ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму крупной агентурной сети Киева

Украинские агенты готовили покушение на главу республики Сергея Аксенова

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о раскрытии крупной украинской агентурной сети, действовавшей в Крыму для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных.

Как заявили в спецслужбе в понедельник, ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) пресекла деятельность "глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова".

В ФСБ заявили, что предполагаемыми объектами покушений агентов были глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Крыма, мэр Ялты, блогер Александр Талипов, бывший украинский депутат Олег Царев.

"Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ", - сообщили в ФСБ.

За подготовку диверсий уже осуждено 10 лиц, задержаны "18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз".

Участники сети, по версии российской спецслужбы, также готовили теракты в отношении транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим министерства обороны РФ, принимающим участие в СВО.

В ФСБ заявили, что выявлены "кураторы агентов из Главного управления разведки министерства обороны Украины и СБУ".

В настоящее время следственными органами возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

"По инкриминируемым фигурантам преступлениям законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет", - напомнили в ФСБ.