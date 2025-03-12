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Глава Минюста призвал ФСИН активнее модернизировать инфраструктуру

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко призвал руководство Федеральной службы исполнения наказаний активнее решать вопросы модернизации уголовно-исполнительной системы (УИС).

"Требуется существенно повысить активность в части реализации важнейшей государственной задачи - модернизации инфраструктуры УИС. Мы хорошо знаем эти проблемы", - сказал Чуйченко на коллегии ФСИН.

Он упомянул высокую степень износа зданий и сооружений, не отвечающих требованиям безопасности; дефицит помещений для проведения свиданий, организацию работы адвокатов, следователей, судов и общественных организаций.

Министр добавил, что ФСИН должна значительно усилить готовность противостоять распространению экстремистской идеологии среди осужденных.

"В целях противодействия экстремизму в учреждениях УИС необходимо усилить ведомственный контроль и обеспечить неукоснительное соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях системы. Также следует повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников по выявлению, профилактике и противодействию распространению экстремистской идеологии. Шире привлекать к профилактической работе общественные организации и традиционные религиозные конфессии", - сказал Чуйченко.

Минюст УИС ФСИН Константин Чуйченко
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