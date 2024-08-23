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ФСИН опровергла сообщения, что волгоградская колония была полностью захвачена

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Информация СМИ о том, что захватившие заложников преступники полностью контролировали колонию №19 в Волгоградской области, не соответствует действительности, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.

"В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

По данным ФСИН, преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии.

В пятницу в волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных. Четверо сотрудников скончались, также есть пострадавшие, они госпитализированы. Пострадали четверо осужденных.

Позднее в Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.

ФСИН ИК-19 Волгоградская область
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