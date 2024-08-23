При захвате заложников в Волгоградской области погибли четверо сотрудников ФСИН

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пострадавший сотрудник волгоградской колонии, где в пятницу произошел захват заложников, скончался в больнице, сообщило пресс-бюро ФСИН.

"К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался", - сказали во ФСИН.

В пятницу, 23 августа, в волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.

Четверо сотрудников скончались, также есть пострадавшие, они госпитализированы. Пострадали четверо осужденных.

Позднее в Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.

Следственным комитетом России по факту захвата заложников возбуждено дело по соответствующей статье, а также по статье о дестабилизации работы исправительного учреждения.