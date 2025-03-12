Поиск

Журналистку Кеворкову приговорили к штрафу в 600 тыс. руб. и освободили в зале суда

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил штраф в 600 тыс. руб. журналистке Надежде Кеворковой по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Журналистка, находившаяся под стражей, была освобождена в зале суда.

Кеворкова была задержана и арестована в мае 2024 года. Следствием ей было предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Вину она не признала.

Как заявляла защита, Кеворковой в качестве оправдания терроризма было вменено размещение двух постов в Telegram: от 2018 года, в котором она опубликовала текст 2010 года за авторством коллеги Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик, и от 2021 года, связанный с деятельностью движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Росфинмониторинг в мае прошлого года внес Кеворкову в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Надежда Кеворкова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума готова в эту сессию рассмотреть закон о лимите банковских карт на одного человека

Дума готова в эту сессию рассмотреть закон о лимите банковских карт на одного человека

Володин поддержал инициативу СКР в части регулирования использования электросамокатов

Свыше 40 участников драки со стрельбой задержаны в подмосковном Ногинске

В России в СИЗО и колониях находятся 30 тысяч иностранцев

МЧС сообщило о раннем начале пожароопасного сезона

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Пискарев обвинил иноагентов в сборе персональных данных для спецслужб Запада

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде
Военная операция на Украине

Военные РФ освободили от ВСУ еще пять населенных пунктов в Курской области

Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5999 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });