Журналистку Кеворкову приговорили к штрафу в 600 тыс. руб. и освободили в зале суда

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил штраф в 600 тыс. руб. журналистке Надежде Кеворковой по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Журналистка, находившаяся под стражей, была освобождена в зале суда.

Кеворкова была задержана и арестована в мае 2024 года. Следствием ей было предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Вину она не признала.

Как заявляла защита, Кеворковой в качестве оправдания терроризма было вменено размещение двух постов в Telegram: от 2018 года, в котором она опубликовала текст 2010 года за авторством коллеги Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик, и от 2021 года, связанный с деятельностью движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Росфинмониторинг в мае прошлого года внес Кеворкову в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.