Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Суд арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Суд арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кеворкова заключена под стражу на срок до 6 июля, отметили в суде во вторник.

Защита просила суд отказать следствию и избрать журналистке более мягкую меру пресечения - в частности, домашний арест.

Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

О задержании журналистки стало известно накануне.

Как сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, Кеворковой в качестве оправдания терроризма вменяется размещение двух постов в Telegram: от 2018 года, в котором она опубликовала текст 2010 года за авторством коллеги Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик, и от 2021 года, связанный с деятельностью движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Журналистка не признает вину.

Москва Басманный суд Москвы Надежда Кеворкова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

В Москве возобновят отопление жилых домов и соцобъектов

В центре Москвы утром во вторник ограничат движение транспорта

Синоптики прогнозируют снег и заморозки в Московском регионе в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют снег и заморозки в Московском регионе в ближайшие дни

В Подмосковье в ночь на субботу похолодает до минус 5 градусов

Похолодание и заморозки прогнозируются в Москве до конца недели

Похолодание и заморозки прогнозируются в Москве до конца недели

Гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье

Трофейную боевую машину производства США покажут на выставке в Парке Победы

В Москве отключили отопление

В Москве отключили отопление

Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков во время праздников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });