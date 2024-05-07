Суд арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кеворкова заключена под стражу на срок до 6 июля, отметили в суде во вторник.

Защита просила суд отказать следствию и избрать журналистке более мягкую меру пресечения - в частности, домашний арест.

Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

О задержании журналистки стало известно накануне.

Как сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, Кеворковой в качестве оправдания терроризма вменяется размещение двух постов в Telegram: от 2018 года, в котором она опубликовала текст 2010 года за авторством коллеги Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик, и от 2021 года, связанный с деятельностью движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Журналистка не признает вину.