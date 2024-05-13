Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову в перечень террористов и экстремистов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес арестованную журналистку Наталью Кеворкову в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до июля Кеворкову по делу об оправдании терроризма.

Защита просила суд отказать следствию и избрать Кеворковой более мягкую меру пресечения – в частности, домашний арест.

Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

О задержании журналистки стало известно накануне.

Как сообщил ее адвокат Калой Ахильгов, Кеворковой в качестве оправдания терроризма вменяется размещение двух постов в "Телеграме": от 2018 года, в котором она опубликовала текст 2010 года за авторством коллеги Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик, и от 2021 года, связанный с деятельностью движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Кеворкова не признает вину.