Пожар на месте падения БПЛА в Ростовской области потушен

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации возгорания в хуторе Калининском, возникшем после падения беспилотника, огонь не распространился на промышленный объект.

"Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале утром в четверг.

В ночь со среды на четверг врио главы региона сообщал о возгорании на территории промобъекта в Шолоховском районе в результате падения одного из пяти сбитых дронов.