Промобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на территории промышленного объекта после отражения атаки БПЛА в регионе.

"В Ростовской области, по данным Минобороны России, отражена атака пяти БПЛА. Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта", - написал он в своем телеграм-канале вечером в среду.

По его информации, пострадавших среди персонала нет.

Для тушения ландшафтного пожара на место произошедшего выехали пожарные бригады, добавил Слюсарь.