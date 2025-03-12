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Промобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на территории промышленного объекта после отражения атаки БПЛА в регионе.

"В Ростовской области, по данным Минобороны России, отражена атака пяти БПЛА. Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта", - написал он в своем телеграм-канале вечером в среду.

По его информации, пострадавших среди персонала нет.

Для тушения ландшафтного пожара на место произошедшего выехали пожарные бригады, добавил Слюсарь.

Юрий Слюсарь Минобороны России Ростовская область
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