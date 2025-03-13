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В Магаданской области создадут территорию опережающего развития

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство запланировало создать в Магаданской области территорию опережающего развития (ТОР) вдобавок к работающей в регионе особой экономической зоне (ОЭЗ), сообщает телеграм-канал кабинета министров.

"Современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учетом лучших практик, применяемых сегодня в России. И ТОРы - один из наиболее востребованных режимов", - прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Резиденты ТОР получают налоговые льготы и преференции, также в упрощенном порядке им предоставляются земельные участки и инфраструктура.

Особая экономическая зона в Магаданской области создана в 1999 году. Общий объем капиталовложений за время ее работы составил более 200 млрд рублей, создано около 12 тысяч рабочих мест.

Магадан Магаданская область Михаил Мишустин СЭЗ ТОР
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