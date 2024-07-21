Мишустин заявил о росте частных инвестиций в Магаданской области в 1,5 раза за четыре года

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал неплохим рост частных инвестиций в Магаданской области за последние годы, отметил выполнение показателей по объему валового регионального продукта и числу рабочих мест.

Премьер в воскресенье прибыл в этот регион с двухдневной рабочей поездкой. В прошлый раз он приезжал в Магадан в августе 2020 года во время недельной поездки по Дальнему Востоку.

"Знаю, что за четыре года рост частных инвестиций сюда увеличился в полтора раза. Это очень неплохие цифры. Знаю, что вы стараетесь, делаете все возможное для развития области", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой Магаданской области Сергеем Носовым.

Он попросил губернатора рассказать о ситуации в экономике региона.

"Знаю также, что по рабочим местам, по ВРП (валовый региональный продукт) выполняются все показатели, которые запланированы", - добавил глава правительства.

По словам губернатора, официальный уровень безработицы в регионе составляет 390 человек при наличии более 3,3 тыс. свободных вакансий.

"Это как показатель того, что требуются рабочие руки. Частично это решается за счет вахтового метода работы. Но я думаю, что сама Магаданская область становится привлекательнее - еще и в том, что растет зарплата. Если за прошлый год рост был 11%, в этом году с учетом конъюнктуры на рынке драгоценных металлов ожидаем 17% рост зарплаты", - сообщил Носов.