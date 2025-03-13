Глава РФПИ считает, что укрепление отношений с США усилит глобальную безопасность

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Укрепление российско-американских отношений означает большую стабильность и глобальную безопасность, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев Он написал об этом в соцсети Х.

"Более крепкие отношения между США и Россией означают большую стабильность, экономический рост, глобальную безопасность", - заявил он.

"По мере того, как мы строим взаимное уважение и сотрудничество, мир выигрывает, - подчеркнул Дмитриев. - Чем лучше мы понимаем друг друга, тем прочнее наше будущее".