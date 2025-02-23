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Дмитриев назначен спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам

Дмитриев назначен спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В новом качестве Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе США, сохранив текущую должность руководителя РФПИ, сообщил в свою очередь фонд.

Кирилл Дмитриев

Дмитриев родился 12 апреля 1975 года в Киеве. В 1996 году получил степень бакалавра экономики Стэндфордского университета, в 2000 году - степень МВА Гарвардского университета. В 1996-1998 годах - консультант компании McKinsey & Company в Лос-Анджелесе, Москве и Праге;в 1999 году - инвестиционный банкир в Goldman Sachs в Нью-Йорке; в 2000-2002 годах - заместитель генерального директора компании IBS; в 2002-2007 годах - соуправляющий партнер и исполнительный директор фонда прямых инвестиций Delta Private Equity; в 2005-2006 годах - председатель Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). С 2007 года был президентом основанного им фонда прямых инвестиций Icon Private Equity.

В 2011 году Дмитриев возглавил РФПИ, бессменным руководителем которого он является с момента его создания. На очередной пятилетний срок его полномочия на этом посту были продлены в январе 2022 года.

Глава РФПИ активно участвовал в развитии российско-саудовских отношений, в октябре 2019 года был награжден орденом имени короля Саудовской Аравии Абдель Азиза II степени.

В ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля, Дмитриев в составе российской делегации отвечал за инвестиционно-экономический блок и озвучил данные, согласно которым финансовые потери американских компаний в результате ухода с рынка РФ превышают $300 млрд. В рамках переговоров Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США.

РФПИ Кирилл Дмитриев
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