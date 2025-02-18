Глава РФПИ Дмитриев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом.

"По завершении переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом", - сказали "Интерфаксу" в РФПИ.

Ранее сообщалось, что наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии принял главу МИД России Сергея Лаврова.