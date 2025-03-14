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В аэропорту Саратова введены временные ограничения

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - С 11:00 в аэропорту Саратова введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в пятницу.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее в пятницу также сообщалось об ограничениях в нижегородском аэропорту Стригино.

Ограничения в саратовском аэропорту вводились уже трижды, начиная с ночи на четверг. В ночь на пятницу и днем глава региона Роман Бусаргин объявлял угрозу атаки БПЛА.

Саратов
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