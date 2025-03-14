В аэропорту Саратова сняты ограничения

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Саратова с 12:00 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в пятницу.

Ранее он сообщил о введении временных ограничений с 11:00.

Также сообщалось об ограничениях в нижегородском аэропорту Стригино.

Ранее ограничения в саратовском аэропорту вводились уже трижды, начиная с ночи на четверг. В ночь на пятницу и днем глава региона Роман Бусаргин объявлял угрозу атаки БПЛА.