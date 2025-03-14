В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в пятницу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 09:57 МСК на прием и выпуск ВС введены в нижегородском аэропорту Стригино", - написал он в телеграм-канале.

Нижегородский аэропорт сообщает, что в связи с ограничениями четыре рейса задерживаются на прилёт и три на вылет. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

В ночь на пятницу и утром ограничения коснулись Внуково, а также Грабцево (Калуга), аэропортов Сочи и Саратова.