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Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в 2024 году вынужденно вывели из эксплуатации 58 воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на расширенном заседании коллегии ведомства.

"По причине отсутствия ресурса, невозможности выполнения ремонта и авиационных происшествий авиакомпаниями выведено из эксплуатации 58 воздушных судов", - объяснил он.

По его данным, в целом парк воздушных судов авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки, на сегодня составляет 1138 самолетов и 920 вертолетов. В 2024 году в государственном реестре зарегистрировано 53 новых воздушных судна отечественного производства: 4 самолета и 49 вертолетов.

Дмитрий Ядров Росавиация
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