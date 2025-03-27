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"Аэрофлот" ожидает роста кресельной загрузки ввиду отсутствия новых самолетов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Процент занятости кресел в самолетах (Passenger load factor, PLF) группы "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний продолжит расти до тех пор, пока не начнутся поставки новых бортов, заявил в эфире ТГ-канала Market Power IR-директор, замдиректора департамента бизнес-анализа и стратегического развития "Аэрофлота" Андрей Напольнов.

"В ближайший год и в обозримой перспективе мы считаем, что российская отрасль - ну, группа "Аэрофлот" точно - будет работать на более высоких уровнях занятости кресел. В этом году мы уже это видим в наших результатах января", - сказал он .

"Мы не можем активно расширять парк до того, как начнут поступать самолеты российского производства. На тех емкостях, которые есть, мы стараемся перевезти максимум пассажиров", - добавил Напольнов.

По данным Росавиации, в 2024 году общий по российскому авиарынку PLF составил 89,3%, что на 1,7 процентного пункта выше, чем годом ранее. Лидером по этому показателю были AZUR air (96,8%), Smartavia (96,8%) и "Победа" (95,1%). У группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 п.п.

В январе-феврале этого года PLF группы был на уровне 87,4%, что на 0,6 п.п. меньше, чем год назад. В частности, на международных линиях показатель сократился на 1,1 п.п., до 84,5%.

В парке группы "Аэрофлот" сейчас 349 самолетов, включая дальне- и среднемагистральные Boeing и Airbus, а также региональные Superjet 100. Кроме того, с конца прошлого года "Аэрофлот" использует на правах "мокрого" лизинга три A330, которые арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

Аэрофлот Андрей Напольнов Росавиация
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