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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Летную годность имеющихся в России самолетов можно будет поддерживать десять лет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия сможет поддерживать летную годность эксплуатируемых российскими авиакомпаниями самолетов в течение около десяти лет, заявил в думском комитете по транспорту глава Минтранса Виталий Савельев.

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"Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии, - 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей (самолетов - ИФ)", - сказал он.

Всего, по его словам, в России сейчас эксплуатируются 1167 самолетов, при этом ни один из них не "каннибализирован" - то есть не разобран полностью на запчасти.

"У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты в нормальном режиме работают, мы все так или иначе обеспечиваемся запчастями. Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт - тем не менее, все работает", - добавил министр.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей забрать из России уже предоставленные в аренду лайнеры. По решению российских властей авиакомпании не стали возвращать самолеты - вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжили эксплуатацию.

Минтранс Виталий Савельев Минпромторг
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