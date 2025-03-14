РФ предлагает площадку для контактов по всем вопросам армяно-азербайджанской нормализации

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, нацелена на содействие решению остающихся нерешенных вопросов.

"Приветствуем завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Поддерживаем этот важный шаг на пути к достижению полноценной и всесторонней армяно-азербайджанской нормализации, как это предусмотрено трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг.", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Нацелены оказывать всяческое содействие дальнейшему продвижению мирного процесса и решению остающихся вопросов между Баку и Ереваном, в том числе необходимых для выхода на подписание мирного соглашения, а также касающихся разблокирования транспортных коммуникаций, делимитации совместной границы и гуманитарной проблематики, в той мере и форме, в какой это будет приемлемо для партнеров", - отмечается в комментарии, размещенном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В комментарии сказано, что спецпредставитель главы МИД России по содействию армяно-азербайджанской нормализации Игорь Ховаев готов посетить Баку и Ереван для проведения соответствующих консультаций.

"Подтверждаем наше предложение предоставить российскую площадку для контактов представителей Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов армяно-азербайджанской нормализации, а также для подписания мирного договора", - подчеркивается в комментарии.