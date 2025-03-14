Ереван предложил расформировать Минскую группу ОБСЕ после подписания мира с Баку

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Необходимости в деятельности Минской группы ОБСЕ по Карабаху не будет после подписания соглашения о мире между Ереваном и Баку, заявил в парламенте Армении глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"После урегулирования отношений с Азербайджаном можем считать, что в институциональном плане конфликт достиг завершения. Тогда можем сказать, что в деятельности Минской группы ОБСЕ нет необходимости", - сказал он.

Он отметил, что Армения "видит с азербайджанской стороны определенную риторику, деструктивные элементы".

Мирзоян заявил, что сейчас, когда Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста соглашения о мире, Армения предлагает Азербайджану по возможности быстро начать консультации по определению сроков и места подписания документа.