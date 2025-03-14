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Ушаков заявил, что диалог РФ и администрации Трампа регулярно идет по целому ряду каналов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов, заявил в пятницу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", - сказал он.

По словам Ушакова, президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией.

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Путин услышал сигнал президента США Дональда Трампа и гарантировал заблокированным в Курской области украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если Киев прикажет им сложить оружие и сдаться в плен, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Как вы только что могли увидеть и услышать, президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и по сути окруженных в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ", - сказал Ушаков журналистам.

"Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", - заявил Ушаков.

Владимир Путин США Юрий Ушаков Дональд Трамп
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