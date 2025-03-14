Поиск

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

По словам президента РФ, в этом случае им будет гарантирована жизнь

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия будет готова удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных в Курской области - нужен соответствующий приказ украинских властей сложить оружие.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ в пятницу.

Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.

Путин сообщил, что ознакомился с просьбой президента США пощадить украинских военных, заблокированных в Курской области.

"Хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

По его словам, "украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения". "Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера", - сказал Путин.

Он добавил: "В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и закона Российской Федерации".

Владимир Путин Украина Дональд Трамп Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 14 марта

Тройка за экзамен по русскому языку даст детям мигрантов поступить в школы РФ

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальные переговоры

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева

Из-под санкций Евросоюза выведут министра спорта Дегтярева
Военная операция на Украине

Военные заявили об освобождении 28 населенных пунктов в Курской области за неделю

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

В Госдуме в апреле обсудят "мокрый" лизинг самолетов для зарубежных рейсов

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Авиакомпании России в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6014 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });