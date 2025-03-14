Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

По словам президента РФ, в этом случае им будет гарантирована жизнь

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия будет готова удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных в Курской области - нужен соответствующий приказ украинских властей сложить оружие.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ в пятницу.

Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.

Путин сообщил, что ознакомился с просьбой президента США пощадить украинских военных, заблокированных в Курской области.

"Хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

По его словам, "украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения". "Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера", - сказал Путин.

Он добавил: "В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и закона Российской Федерации".