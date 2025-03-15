Более 800 метров Транссиба повреждено в районе схода вагонов в Приамурье

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Восстановительные поезда с четырех станций задействованы в устранении последствий на месте схода вагонов грузового поезда и столкновения с ними встречного состава на Транссибе в Амурской области, сообщает РЖД в субботу.

"Ведется уборка сошедших с рельсов вагонов из габарита обоих путей. Производится замена поврежденных элементов инфраструктуры. Предстоит восстановить около 600 метров по одному пути и около 250 метров по соседнему", - говорится в сообщении.

В работах задействовано более 300 железнодорожников, четыре восстановительных поезда (со станций Сковородино, Магдагачи, Шимановская и Белогорск), три путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений.

Причины данного происшествия будут устанавливаться в рамках уголовного дела, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Забайкальским следственным отделом на транспорте возбуждено дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

"По предварительным данным, в результате происшествия произошел сход 26 вагонов с углем. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в полдень по местному времени на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда, с которыми столкнулся встречный состав, следовавший по соседнему пути.

Из-за инцидента задерживаются пассажирские поезда №9 Владивосток - Москва и №2 Москва - Владивосток. На станциях отправления будут задержаны поезда №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №391 Благовещенск - Чита, №82 Тында - Благовещенск.

Для перевозки пассажиров по маршруту, предусмотренному расписанием поезда №9 Владивосток - Москва, от станции Сковородино решено задействовать подменный состав.

В РЖД создан штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. На месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.