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Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 марта

Авиаудары США по Йемену, крупное ДТП в центре Москвы, акция протеста в Белграде

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским хуситам. Он также призвал Тегеран прекратить оказывать поддержку мятежникам в Йемене.

- В результате авиаударов США по столице Йемена Сане и провинции Саада погибли 19 мирных жителей. Среди жертв четверо детей и одна женщина. 20 человек ранены, сообщил минздрав йеменских хуситов.

- Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии на Кожевнической улице в центре Москвы. По предварительным данным, водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар, где находились пешеходы. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, виновник аварии за год получил 25 штрафов.

- 31 беспилотник сбили за ночь над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В Белгородской области пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Более 100 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Белграде. Демонстрация была связана с ноябрьской трагедией в городе Нови-Сад, где 15 человек погибли при обрушении козырька здания вокзала.

- Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Кириллом Песковым и тремя астронавтами в составе экипажа пристыковался к МКС. Стыковка Crew Dragon была совершена в 00:04 по времени Восточного побережья США (07:04 по Москве).

- Россиянин Даниил Медведев уступил датчанину Хольгеру Руне в матче 1/2 финала теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Руне.

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