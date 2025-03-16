Движение поездов в Приамурье восстановлено после схода вагонов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов после схода вагонов на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги восстановлено, сообщает РЖД.

"16 марта в 06:55 мск открыто движение по одному пути перегона Чалганы - Ушумун. Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам. РЖД принимаются меры по сокращению времени их задержки", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.

Ранее сообщалось, что накануне в полдень по местному времени на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги сошли с рельс вагоны грузового поезда, с которыми столкнулся встречный состав. Было повреждено более 800 м Транссиба.

Из-за инцидента задержались шесть пассажирских поездов.