В Госдуму поступили предложения СК о введении водительских прав для самокатчиков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет направил в Госдуму предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В Государственную Думу поступили предложения Следственного комитета, в числе которых: (...) предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста", - написал Володин в своём телеграм-канале в воскресенье.

Также, по его словам, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.

"Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения", - подчеркнул Володин.

Он приводит данные МВД России, согласно которым за 9 месяцев прошлого года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года.

Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка, сообщил Володин.

34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах, отметил спикер.

В ходе предыдущего опроса в его телеграм-канале 54% высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, а 41% выступили за ужесточение ПДД.