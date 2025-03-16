Поиск

В Госдуму поступили предложения СК о введении водительских прав для самокатчиков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет направил в Госдуму предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В Государственную Думу поступили предложения Следственного комитета, в числе которых: (...) предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста", - написал Володин в своём телеграм-канале в воскресенье.

Также, по его словам, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.

"Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения", - подчеркнул Володин.

Он приводит данные МВД России, согласно которым за 9 месяцев прошлого года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года.

Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка, сообщил Володин.

34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах, отметил спикер.

В ходе предыдущего опроса в его телеграм-канале 54% высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, а 41% выступили за ужесточение ПДД.

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы

Движение поездов полностью возобновилось в Приамурье после схода вагонов

Движение поездов полностью возобновилось в Приамурье после схода вагонов
Военная операция на Украине

31 беспилотник уничтожен за ночь над четырьмя российскими регионами

Что произошло за день: суббота, 15 марта

Главы РФ, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана условились встретиться в Москве 9 мая

Число эвакуированных из Суджи россиян превысило 300 человек

Число эвакуированных из Суджи россиян превысило 300 человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 275 человек

Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области

Российские саперы начали разминирование в приграничных районах Курской области

Беспилотник ВСУ с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6027 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов190 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });