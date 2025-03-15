Сезон велопроката и аренды электросамокатов открылся в Москве

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал в Москве, также в городе начали действовать новые правила аренды транспорта для предотвращения доступа в сервис детей и подростков.

"Сезон проката самокатов и велосипедов в столице открыт. В этом году сезон открыли на неделю раньше, с приходом в город климатической весны. В случае осадков или возвращения отрицательных температур, сервисы аренды будут поставлены на паузу до улучшения погодных условий. Следите за нашими новостями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта в субботу.

Это восьмой сезон сервисов аренды электросамокатов и тринадцатый сезон проката велосипедов. На старте жителям и гостям города доступны 60 тыс. электросамокатов и более 20 тыс. велосипедов, сказали в дептрансе.

Отмечается, что с каждым годом популярность этих видов транспорта растет - 85% поездок совершают по транспортному сценарию.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня в столице организовано 350 медленных зон рядом с метро, Московскими центральными диаметрами, Московским центральным кольцом, парками и остановками наземного транспорта", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Согласно инфографике, представленной в телеграм-канале департамента, велопрокатом могут воспользоваться в новом сезоне 1,9 млн пользователей, сервисом аренды электросамокатов - 5 млн.

В 2024 году москвичи и гости столицы арендовали электросамокаты и велосипеды около 73 млн раз, при этом в 85% случаях их использовали как транспорт.

Верификация пользователей, административная ответственность

В пресс-службе добавили, что новый сезон обещает быть комфортным и безопасным для всех пользователей городского проката. "С этого года арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Проверка позволит не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД", - пояснили в дептрансе.

Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Единый идентификатор Mos ID - универсальный ключ ко всем городским сервисам. Он представляет собой логин и пароль от учетной записи на портале.

Зарегистрироваться на mos.ru может любой человек с номером телефона российского сотового оператора, при этом зарегистрироваться с номером телефона сотовых операторов других государств нельзя. Однако иностранные граждане во время пребывания в Москве могут совершить без подтверждения личности через mos.ru пять поездок, взяв напрокат транспорт с помощью сервисов аренды.

Пользователи проката электросамокатов могут быть заблокированы во всех компаниях по аренде СИМ за нарушение ПДД, за грубые нарушения их могут привлечь к административной ответственности, сообщил Ликсутов ранее в марте журналистам.

По его словам, это является правильным решением, так как итоги прошлого года показали, что некоторые пользователи передвигались на самокатах вдвоем, а также перевозили с собой на самокате детей.

Помимо прохождения верификации и введения административной ответственности, все электросамокаты и велосипеды операторов оснастили укрупненными номерами, интегрированными в конструкцию, сообщили в пресс-службе дептранса.

Камеры с нейросетью Центра организации дорожного движения будут фиксировать нарушения ПДД в режиме реального времени и передавать информацию операторам. В местах, где правила нарушают чаще всего, для фиксации нарушений дополнительно введут еще 250 дорожных камер.

Госавтоинспекция продолжит проводить регулярные рейды по выявлению нарушителей. А операторы, в свою очередь, продолжат тестировать технологии по выявлению нарушений ПДД с применением искусственного интеллекта и методов машинного обучения.

Кроме того, операторы будут проводить школы безопасного вождения для водителей электросамокатов и велосипедов.

Какие меры безопасности обсуждают

Московская городская дума собирается в конце марта вновь поднять вопрос о снижении скорости электросамокатов до 10 км/ч, сообщил на этой неделе председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он напомнил, что в июне 2024 года в Мосгордуме выступали с инициативой о снижении скорости СИМ на тротуарах до 10 км/ч в период с 09:00 до 23:00.

В министерстве транспорта РФ предложили квалифицировать пользователей СИМ как водителей транспортных средств и наделить их соответствующими обязанностями, а также ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами

Комментируя предложения по ограничению скорости прокатных электросамокатов, Ликсутов отметил, что власти столицы позитивно относятся к данной инициативе и принимали участие в разработке. "Большое внимание к вопросам безопасности дорожного движения СИМ проявляет Следственный комитет по Москве и Следственный комитет РФ. Мы тоже коллегам свои предложения давали. Я знаю, что поправки, которые вносит Минтранс - плод совместного труда и правительства Москвы и, конечно, федеральных коллег", - добавил заммэра.

12 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить подготовленные Следственным комитетом РФ предложения по обеспечению безопасности использования электросамокатов, других СИМ и внести законодательные инициативы по их реализации.

По данным главы СКР Александра Бастрыкина, количество ДТП с участием СИМ значительно выросло, увеличилось число погибших и пострадавших, в том числе, детей. Только за первое полугодие 2024 года погибли три ребенка, 354 - пострадали.

В свою очередь правительство РФ рассматривает законопроект, предусматривающий в том числе возрастные ограничения для пользователей электросамокатов, сообщил журналистам в конце февраля первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Он не уточнил, каким возрастом планируется ограничить пользование электротранспорта. По словам Иванова, законопроект находится в высокой степени готовности.