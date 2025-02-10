В Москве для аренды самокатов и велосипедов придется пройти верификацию на mos.ru

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2025 году введут новые правила аренды электросамокатов и велосипедов, чтобы не допустить возможность аренды электротранспорта детьми. Арендовать такой транспорт можно будет только после верификации через Mos ID, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов через телеграм-канал городского Департамента транспорта.

"Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП", - сказал он.

Арендовать электросамокат в столице будет возможно только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Новое правило начнет действовать с открытия сезона проката.

Нововведение должно повысить безопасность на дорогах, данная мера направлена на ужесточение контроля за правилами предоставления средств индивидуальной мобильности в городе, сказано на сайте мэрии. Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет, за нарушение установлен штраф - 100 тысяч рублей.

Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером телефона российского сотового оператора. Чтобы повысить уровень учетной записи до полной, потребуется подтвердить свою личность одним из доступных способов: в центре госуслуг "Мои документы" или онлайн. При этом зарегистрироваться на портале с номером телефона сотовых операторов других государств нельзя. Однако иностранные граждане во время пребывания в Москве могут совершить без подтверждения личности через mos.ru пять поездок, взяв напрокат транспорт с помощью сервисов аренды, отмечается в сообщении.

Если пользователь не прошел верификацию, ему предоставляется тестовый период, во время которого без нее он может совершить пять поездок. За это время ему придет несколько уведомлений с напоминаниями о необходимости прохождения верификации. Если в итоге личность не будет подтверждена, доступ к сервисам проката ограничат до прохождения верификации через mos.ru, сообщается на портале.

В 2024 году москвичи и гости столицы арендовали электросамокаты и велосипеды около 73 млн раз, при этом в 85% случаев их использовали как транспорт.

Единый идентификатор Mos ID - универсальный ключ ко всем городским сервисам. Он представляет собой логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru. Жители могут использовать Mos ID как единый идентификатор для доступа более чем к 150 ресурсам. В их числе порталы "Наш город", "Узнай Москву", инвестиционный портал, портал поставщиков, а также мобильные приложения, некоторые коммерческие сервисы и даже сайты университетов.