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Женщина и двое ее детей ранены при атаке дрона ВСУ в белгородском Губкине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Женщина и двое ее детей получили ранения при атаке украинского дрона в городе Губкин Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Город Губкин атакован беспилотником самолетного типа. По уточненной информации, три мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. 7-летний мальчик получил осколочные ранения рук и ног, а 10-летний - баротравму. Оба ребенка госпитализированы в Старооскольскую окружную детскую больницу, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что мама мальчиков в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями госпитализирована в Губкинскую ЦРБ.

Губкин Белгородская область Вячеслав Гладков
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