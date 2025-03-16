Женщина и двое ее детей ранены при атаке дрона ВСУ в белгородском Губкине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Женщина и двое ее детей получили ранения при атаке украинского дрона в городе Губкин Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Город Губкин атакован беспилотником самолетного типа. По уточненной информации, три мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. 7-летний мальчик получил осколочные ранения рук и ног, а 10-летний - баротравму. Оба ребенка госпитализированы в Старооскольскую окружную детскую больницу, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что мама мальчиков в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями госпитализирована в Губкинскую ЦРБ.