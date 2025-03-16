Женщина ранена вследствие атаки украинских дронов на Белгородскую область

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки ВСУ на Валуйский округ Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков уточнил, что раненую женщину с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ.

"Домовладение повреждено", - добавил Гладков.