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Женщина ранена вследствие атаки украинских дронов на Белгородскую область

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки ВСУ на Валуйский округ Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков уточнил, что раненую женщину с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ.

"Домовладение повреждено", - добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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