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В Москве восприняли призыв к перемирию как попытку дать ВСУ перевооружиться

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Призыв к перемирию на Украине воспринимается как попытка дать ВСУ время на перевооружение, Россия довела до США свои озабоченности по этому вопросу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - сказал Ушаков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он выложил у себя в телеграм-канале.

Помощник президента отметил, что позиция России и озабоченности хорошо всем известны. "И мы их довели и до американцев тоже", - сказал он.

Украина США Юрий Ушаков
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