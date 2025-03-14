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Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что власти США настроены оптимистично относительно урегулирования ситуации между Россией и Украиной.

"Я уверен, что если кто-то и сможет сообщить нам об этом (переговорах - ИФ), то это президент Трамп. Я не собираюсь анонсировать что-то по переговорам по национальному телевидению. Но у нас есть осторожный оптимизм", - заявил Уолтц в интервью Fox News.

Он отметил разницу в поведении украинской стороны во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и во время переговоров в Саудовской Аравии.

Уолтц подчеркнул, что, безусловно, у обеих сторон будут свои требования и им придется идти на компромиссы.

Советник американского президента также заявил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования конфликта, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий.

"Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне", - сказал Уолтц.

Он сообщил, что разговаривал со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, побывавшим в Москве, и тот везет "оценки", согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах.

Ранее сообщалось, что Уиткофф встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп Путин США Майк Уолтц Стивен Уиткофф
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