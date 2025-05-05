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Глава "Роскосмоса" назвал приоритетом работу над проектами на базе ракет "Ангара"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Производство ракет-носителей семейства "Ангара" является одной из главных задач Центра Хруничева, заявил через пресс-службу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. 5 мая он осмотрел производственную площадку Центра и провел рабочее совещание.

"Одной из первостепенных задач считаю выполнение обязательств по выполнению государственных контрактов Центра Хруничева с министерством обороны Российской Федерации и госкорпорацией "Роскосмос" по производству ракет-носителей серии "Ангара" в различных модификациях, в том числе для выполнения перспективных проектов", - сказал Баканов.

В начале совещания глава "Роскосмоса" представил коллективу нового генерального директора предприятия Дениса Денискина, отметив его профессионализм и опыт работы. Также Бакановобозначил первоочередные вопросы, которые необходимо решать Центру Хруничева в ближайшей и среднесрочной перспектив.

Глава "Роскосмоса" также посетил головной научный институт ракетно-космической отрасли - ЦНИИмаш, где провел совещание, обозначив приоритетные направления деятельности.

"Первое - это системные исследования, формирующие концептуальное видение развития отрасли. Их результат - создание документов стратегического планирования, генерация прорывных направлений развития, создание перспективных технологий, определение приоритетов развития автоматических космических комплексов, средств выведения и наземной космической инфраструктуры, пилотируемой программы", - сказал Баканов.

Отмечается, что среди других приоритетов он назвал научную программу космических экспериментов, приоритетные направления изучения планет, ближнего и дальнего космоса, обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации техники, экспериментальную отработку перспективных изделий, развитие работы Центра управления полетами, координацию работы отрасли по переходу к цифровому системному инжинирингу.

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (Центр Хруничева) является головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара". Основным заказчиком семейства является Минобороны.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

Ангара Восточный Минобороны Центр Хруничева Роскосмос Денис Денискин Дмитрий Баканов
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