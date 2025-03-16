В Ессентуках произошел пожар на заброшенных складах на площади до 800 кв. м

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют пожар в неработающих складах в центре города Ессентуки (Ставропольский край), сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в воскресенье.

Как говорится в сообщении, площадь пожара - до 800 кв. м.

В свою очередь глава города Владимир Крутников написал в своем телеграм-канале, что горят четыре неэксплуатируемых склада, имеется угроза распространения на соседние работающие склады, а также припаркованные автомашины.

В тушении задействованы пожарные машины из Ессентуков, станицы Ессентукской, Пятигорска, также запрошены дополнительные силы из Железноводска, Минеральных Вод и Горячеводска.

По данным Крутникова, всего в городе в воскресенье возникли пять ландшафтных пожаров.