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Президент РФ дал поручения правительству по итогам съезда РСПП

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству на постоянной основе актуализировать перечень недружественных стран, сокративших предпринимательскую деятельность в РФ, установить особенности осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций.

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Перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшегося 18 марта 2025 года, опубликован в субботу на сайте Кремля.

Так, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:

а) порядка согласования сделок (операций), в результате совершения которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотрев в том числе:

учет обстоятельств прекращения (сокращения) и (или) продолжения после 22 февраля 2022 г. лицами недружественных иностранных государств предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;

учет особенностей субъектов предпринимательской деятельности, являющихся лицами недружественных иностранных государств и планирующих осуществлять такую деятельность на территории Российской Федерации;

необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;

приоритет интересов отечественных хозяйствующих субъектов, которые после 22 февраля 2022 г. начали или продолжили предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации в соответствующих сферах;

б) особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах).

Срок исполнения поручения - 15 мая.

Кроме того, кабинету министров поручено утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации.

Доклад об этом необходимо предоставить до 15 мая 2025 года, далее - ежеквартально.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Владимир Путин Михаил Мишустин РСПП
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