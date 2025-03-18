Поиск

Путин подтвердил Трампу приверженность мирному урегулированию по Украине

Путин подтвердил Трампу приверженность мирному урегулированию по Украине
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин продолжили "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", сообщает сайт Кремля. Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта.

Российский лидер выразил признательность Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности, сказано в пресс-релизе.

Комментируя инициативу о 30 дневном перемирии, президент России обозначил ряд существенных моментов, "касающихся обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ".

"Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - сказано в пресс-релизе.

Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Телефонная беседа двух лидеров прошла очень хорошо, сообщил ранее CNN российский информированный источник.

Владимир Путин США Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия и Украина обменяются пленными по схеме 175 на 175

Путин принял предложение Трампа о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетики

Что произошло за день: вторник, 18 марта

Российский источник CNN назвал разговор Путина и Трампа "очень хорошим"

Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области, экипаж погиб

Путин и Трамп завершили разговор

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина

Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц

Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц

Депутаты Госдумы смогут продолжить общаться в мессенджерах, так как они не госслужащие

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2211 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });