Путин подтвердил Трампу приверженность мирному урегулированию по Украине

Президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин продолжили "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", сообщает сайт Кремля. Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта.

Российский лидер выразил признательность Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности, сказано в пресс-релизе.

Комментируя инициативу о 30 дневном перемирии, президент России обозначил ряд существенных моментов, "касающихся обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ".

"Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - сказано в пресс-релизе.

Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Телефонная беседа двух лидеров прошла очень хорошо, сообщил ранее CNN российский информированный источник.