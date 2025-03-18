Российский источник CNN назвал разговор Путина и Трампа "очень хорошим"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был "очень хорошим", передает CNN со ссылкой на российский источник, осведомленный о беседе.

Собеседник телеканала подтвердил, что разговор завершился. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о конце беседы в 19:35 по Москве.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино также заявлял, что "разговор идет хорошо".

В прошлый раз президенты беседовали по телефону 12 февраля.