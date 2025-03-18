США и Россия договорились начать переговоры по Украине на Ближнем Востоке

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре достигли соглашения о начале переговоров на Ближнем Востоке, о деталях решения кризиса на Украине, а также о необходимости начать урегулирование с прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры, сообщил Белый дом.

"Лидеры согласились, что движение к миру начнется с перемирия в сфере энергетики и инфраструктуры, также будут технические переговоры о морском перемирии в Черном море, полное прекращение огня и постоянный мир, - говорится в заявлении. - Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Трамп и Путин также согласились, что кризис "должен завершиться долгосрочным миром". В заявлении отмечается, что кризис на Украине не должен был случиться, и ему следовало "окончиться давно благодаря искренним и добросовестным усилиям по достижению мира".

Кремль ранее сообщил, что Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и дал российским военным соответствующую команду.

Для дальнейших усилий по урегулированию конфликта на Украине они договорились о создании российской и американской экспертных комиссий.