Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 21 пункта управления дронами ВСУ

За сутки в зоне ответственности группировки пять военнослужащих ВСУ сдались в плен

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" продвигается в глубину обороны армии Украины, за сутки уничтожен 21 пункт управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Уничтожены две станции спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления БПЛА", - сказал Бигма.

Он сообщил, что подразделения группировки "Запад" при поддержке авиации, тяжелых огнемётных систем и артиллерии продолжают продвижение в глубину украинской обороны.

За минувшие сутки пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, проинформировал представитель группировки.

"Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Бигма.

По его данным, в течение суток также уничтожено пять минометных расчетов и роботизированная платформа ВСУ.