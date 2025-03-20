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На М-11 за два года эксперимента число беспилотных грузовиков выросло до 67

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Число беспилотных грузовиков, перевозящих грузы по федеральной трассе М-11 между Москвой и Петербургом в рамках проводимого эксперимента, за два года выросло до 67, сообщил Минтранс.

Всего с момента старта эксперимента в 2023 году высокоавтоматизированные транспортные средства прошли свыше 5,8 млн км и перевезли более 640 тысяч куб. м груза.

"Мы ожидаем, что расширение географии эксперимента будет положительно сказываться на популяризации технологии. Автономные грузоперевозки на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) планируется начать в ближайшее время, сейчас ведутся испытания цифрового двойника трассы", - заявил через пресс-службу замглавы Минтранса Андрей Никитин.

Директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) Полина Давыдова напомнила, что в 2024 году состоялся переход на следующую ступень автономности - на дорогах появились грузовики без водителя-испытателя за рулем.

"Благодаря вводу обхода Твери на трассе М-11 в эксплуатацию стало возможным запустить беспрерывное автономное движение на всем протяжении автодороги. Как следствие, водитель-испытатель пересел на пассажирское сидение", - цитирует Давыдову пресс-служба министерства.

Движение автобеспилотников на М-11 осуществляется в рамках экспериментально-правового режима, который был разработан на базе ассоциации и введен правительством в 2022 году. В 2024 году этот механизм был распространен на ЦКАД и М-12.

"Нормативная база постоянно дорабатывается: в январе Минтранс представил проект поправок в "Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования", в которой уточняется классификация уровней автоматизации транспортных средств. Более того, идет проработка законопроекта о беспилотном движении", - добавила глава ЦТЛ.

Участниками экспериментального правового режима являются Х5, "Магнит", ПЭК, "Газпромнефть-Снабжение", Globaltruck, транспортно-логистическая "дочка" "КАМАЗа" (компания NatCar) и перевозчик Navio.

Андрей Никитин М-11 Минтранс ЦТЛ Полина Давыдова Тверь ЦКАД
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