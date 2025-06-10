Uber и Wayve планируют испытания беспилотных автомобилей в Лондоне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies и британский стартап Wayve, разрабатывающий системы автономного вождения, объявили о начале испытаний полностью автономных автомобилей на дорогах общего пользования в Лондоне.

Wayve и Uber будут сотрудничать с правительством Великобритании и Transport for London, управляющей транспортной системой города, для получения различных разрешений перед запуском испытаний.

"Лондон и другие города Великобритании представляют собой сложную среду для вождения с существенно отличающимися планировками дорог и законами о дорожном движении по сравнению с местами в США, где до сих пор проводилось большинство глобальных испытаний, - сообщается в пресс-релизе компаний. - Таким образом, извлеченные из опыта Великобритании уроки станут важным шагом вперед в развитии технологии (автономного вождения - ИФ) для развертывания в городах по всему миру".

Uber и Wayve не уточнили, когда начнется этот эксперимент, и пообещали раскрыть подробности в ближайшие месяцы. Министр транспорта Великобритании Хейди Александер заявила, что правительство ускоряет запуск пилотных проектов беспилотных автомобилей и нацелено на весну 2026 года.

С начала 2025 года капитализация Uber подскочила на 44% (до $182 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2%.