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Путин на этой неделе не планирует контактов с Эрдоганом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина на этой неделе контактов на высшем уровне с турецкой стороной пока не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На этой неделе пока запланированных контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента согласованный контакт с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с учетом сообщений турецких СМИ о том, что на этой неделе турецкий лидер может обсудить с российским президентом конфликт на Украине.

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Отвечая на уточняющий вопрос, остается ли на повестке визит Путина в Турцию, Песков отметил, что соответствующее приглашение действует, но пока по дипломатическим каналам сроки не согласованы.

"Есть действительно действующее приглашение президенту России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, не станут ли последние события в Стамбуле, связанные с массовыми протестами оппозиции, поводом для телефонного разговора между лидерами РФ и Турции, представитель Кремля ответил: "Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора, это суверенное дело Турции".

Касаясь ситуации в Стамбуле и массовых протестов оппозиции после ареста главного оппонента Эрдогана - мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Песков отметил: "Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить, и мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела".


Дмитрий Песков Тайип Реджипа Эрдоган Владимир Путин Турция
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