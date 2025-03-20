Песков рассказал о послании Путина лидеру Сирии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил послание лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - сказал Песков.

"Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений", - добавил он.