Поиск

Песков рассказал о послании Путина лидеру Сирии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил послание лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - сказал Песков.

"Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений", - добавил он.

Владимир Путин Дмитрий Песков Сирия Ахмед аш-Шараа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава радиотехнической службы ВМФ РФ обвиняется в получении взятки в 8 млн руб.

МВД РФ предлагает увеличить период охлаждения финансовых переводов на срок более 3 суток

В Джидде будут обсуждаться нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы

В Джидде будут обсуждаться нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы

Путин и Трамп обсуждали кандидатуры главных переговорщиков по Украине

В Энгельсе возобновила работу больница, поврежденная при атаке БПЛА

Оценку по поведению могут ввести в школах ряда регионов уже с сентября

Оценку по поведению могут ввести в школах ряда регионов уже с сентября

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

Ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропортах Самары и Саратова

Ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропортах Самары и Саратова

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае удалось сократить до 3,75 тыс. кв. м

"Германское общество внешней политики" признано нежелательным в РФ

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2216 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });