Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения. Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что "затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации".

"Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

Путин пожелал успехов Шараа "в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", сказано в сообщении.

Телефонный разговор лидеров "носил конструктивный, деловой и содержательный характер", констатирует пресс-служба.



