Захарова отметила, что поставки оружия Украине не соответствуют стремлению США к миру

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Решение США возобновить военные поставки Украине противоречат намерениям Вашингтона установить мир, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло дипломатического урегулирования", - сказала она.

По ее словам, "кто хочет мира, тот будет, естественно, ратовать за прекращение милитаризации террористической банды".