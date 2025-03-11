США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - По итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине, сообщает во вторник Associated Press (AP).
"В результате переговоров в Саудовской Аравии США согласились незамедлительно снять с паузы поставку военной помощи и передачу разведданных Украине", - пишет AP.
Делегации Вашингтона и Киева во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде.
Ранее в марте стало известно, что Вашингтон приостановил передачу Украине разведданных и вооружения.