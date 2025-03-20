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Путин и Лукашенко обсудили развитие ситуации вокруг Украины

Президент РФ также поделился с белорусским коллегой оценками хода диалога с США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Украины, и в этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы рассмотрены также итоги недавнего официального визита в Россию Лукашенко. "Выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведенных переговоров. Принятые решения и весомый пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут важный импульс дальнейшему укреплению взаимовыгодных российско-белорусских отношений и углублению союзной интеграции", - информирует пресс-служба.

"Затронуты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, где в текущем году Белоруссия председательствует. По всем этим темам лидеры будут находиться в тесном контакте", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал Пул Первого сообщил, что Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство, евразийскую интеграцию.

"Разговор президентов Беларуси и России длился около часа. Обсуждались в ходе разговора вопросы союзного строительства, в том числе в развитие состоявшегося недавно официального визита Александра Лукашенко в Россию. В центре внимания также была тема евразийской интеграции и работа в рамках белорусского председательства в ЕАЭС в этом году", - говорится в сообщении.

Лукашенко и Путин обсудили также график предстоящих контактов и совместных мероприятий. В их числе международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля под эгидой Парламентского собрания.

На конец июня этого года запланирован саммит ЕАЭС, который пройдет в Минске. Главы государств отдельно остановились на его повестке дня.

"Президент России также проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике", - отмечается в сообщении.

Владимир Путин Белоруссия Украина Александр Лукашенко Союзное государство
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