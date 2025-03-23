В Минске заявили, что договор о гарантиях безопасности открывает новый этап в отношениях союзников

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии не угрожает белорусскому суверенитету и открывает новый этап в отношениях союзников, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"С принятием этого документа открывается новый этап в отношениях между нашими странами, который усиливает вопросы совместного реагирования в сфере безопасности", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

В соответствии с договором на РФ и Белоруссию накладываются взаимные обязательства по принятию мер реагирования в случае посягательства на суверенитет и территориальную целостность наших стран, отметил Вольфович.

В договоре уделено внимание применению и размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, подчеркнул Вольфович.

"Это первый и единственный случай, когда РФ разместила тактическое ядерное оружие на территории другого государства. Это говорит о доверии со стороны Российской Федерации к Республике Беларусь и о понимании Россией военно-политической обстановки, которая сегодня складывается вокруг наших государств", - сказал Госсекретарь Совбеза.

Следующим шагом, по его словам, должно стать размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник". В Белоруссии завершают производство необходимого количества машин для установки комплексов "Орешник", которые в ближайшее время будут переданы РФ. Места размещения этого оружия, по словам Вольфовича, уже подготовлены. К концу года задача размещения "Орешника" в Белоруссии может быть выполнена.